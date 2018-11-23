Житомирські фермери отримали дотації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Фермери Житомирської області отримали понад 1,2 млн грн компенсацій за придбані доїльні апарати. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА, передає УНН.
Затрати за придбану техніку відшкодовані 146 родинам, які утримують 3 і більше корів.
"Всі домогосподарства області отримали за установки індивідуального доїння до 7 тис. грн", - повідомили у держадміністрації.
Загалом, за 2 роки за придбані доїльні апарати фермери області отримали близько 5 млн грн компенсацій. Йдеться про 736 домогосподарств.
Компенсації були виплачені з обласного бюджету в рамках дії Урядової програми підтримки аграрного сектору.