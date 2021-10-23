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Житомир усилил карантин: что изменилось

Киев • УНН

 • 30574 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Житомире городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 19 октября приняла решение об усилении карантина в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Решение вступило в силу с сегодняшнего дня, передает УНН.

Житомир усилил карантин: что изменилось

Детали

В частности, среди основных ограничений отныне обязательный паспорт вакцинации от коронавируса, или ПЦР-тесты на коронавирус, сделанных не позднее, чем за 72 часа для всех сотрудников, а также социальная дистанция для посетителей ТРЦ и рынков.

Отмечается, что на каждого человека должно быть 10 квадратных метров площади. Также торговая площадь должна быть заполнена не более чем на 50%, с соблюдением социальной дистанции не менее двух метров.

Посетителям можно заходить только в защитных средствах.

Работа отелей и хостелов разрешена только при условии, что у всех сотрудников будет COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.

Для всех заведений общественного питания установлены следующие ограничения:

работать разрешено только с 6:00 до 23:00;

все сотрудники должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест;

посетители должны заходить в заведение и делать заказы только в средствах защиты;

заполненность заведений общественного питания не должна превышать 50%, за столиком должно быть не более четырех человек, а расстояние между столиками - не менее двух метров.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 2,74 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 22 октября, - более 23,2 тысячи, чуть меньше вчерашнего антирекорда за все время. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, уменьшение против показателя предыдущего дня. Летальных случаев за сутки - 483.

Также полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,9 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15,6 млн прививок, за последние сутки из которых - рекордных 289 тыс., большинство - первой дозой.

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