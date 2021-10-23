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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Житомир посилив карантин: що змінилося

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Житомирі міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 19 жовтня прийняла рішення про посилення карантину у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з коронавірусом. Рішення вступило в силу з сьогоднішнього дня, передає УНН.

Житомир посилив карантин: що змінилося

Деталі

Зокрема, серед основних обмежень відтепер обов’язковий паспорт вакцинації від коронавірусу, або ПЛР-тести на коронавірус, зроблених не пізніше, ніж за 72 години для всіх співробітників, а також соціальна дистанція для відвідувачів ТРЦ та ринків.

Наголошується, що на кожну людину має бути 10 квадратних метрів площі. Також торговельна площа повинна бути заповнена не більше, ніж на 50%, з дотриманням соціальної дистанції не менше двох метрів.

Відвідувачам можна заходити тільки в захисних засобах.

Робота готелів і хостелів дозволена лише за умови, що у всіх співробітників буде COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Для всіх закладів громадського харчування встановлено наступні обмеження:

працювати дозволено лише з 6:00 до 23:00;

всі співробітники повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест;

відвідувачі повинні заходити в заклад і робити замовлення лише в засобах захисту;

заповненість закладів громадського харчування не повинна перевищувати 50%, за столиком має бути не більше чотирьох людей, а відстань між столиками — не менше двох метрів.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,74 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 22 жовтня, — понад 23,2 тисячі, трохи менше вчорашнього антирекорду за весь час. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, зменшення проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — 483.

Також повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,9 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 15,6 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - рекордних 289 тисяч, більшість - першою дозою.

Українські Національні Новини

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