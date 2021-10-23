Другий день поспіль рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тис. українців

Цитата

“Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 290 тис. українців! За добу 22 жовтня в Україні 289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані — 86 203 людини”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу — 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але останніх п’ять днів цей показник знову перевищує 100 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у “червону” зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишукувалися черги, як тільки регіон увійшов у “червону” зону. Така ж ситуація і у Запоріжжі, Одесі.

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Сумська, Донецька, Херсонська і Дніпропетровська області.