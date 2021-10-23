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Второй день подряд рекорд по вакцинации: в сутки вакцинировано почти 290 тыс. украинцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,9 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15,6 млн прививок, за последние сутки из которых - рекордных 289 тысяч, большинство - первой дозой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Второй день подряд рекорд по вакцинации: в сутки вакцинировано почти 290 тыс. украинцев

Цитата

“Новый рекорд прививок: в сутки вакцинировано почти 290 тыс. украинцев! За сутки 22 октября в Украине 289 468 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек полностью иммунизированы — 86 203 человека”, — говорится в сообщении.

Детали

С начала прививочной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу — 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированные.

Дополнение

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 000 прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 000.

Но последние четыре дня этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власть Днепра заявляла, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация и в Запорожье, Одессе.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Сумская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области.

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