Второй день подряд рекорд по вакцинации: в сутки вакцинировано почти 290 тыс. украинцев

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В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 000 прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 000.

Но последние четыре дня этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в “красную” зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власть Днепра заявляла, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в “красную” зону. Такая же ситуация и в Запорожье, Одессе.

Сейчас в “красной” зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Сумская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области.