Жителя Харьковской области, который поставлял боевикам продукты и медикаменты, осудили на более чем 3 года

Около трех месяцев в этом году злоумышленник находился на территории Луганской области, куда попал по территории Российской Федерации. Там он вступил в состав одной из механизированных бригад, которая принимала участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.

Мужчина занимался ремонтом боевой техники, подвозом продуктов питания и медикаментов на передовую. За все время работы на террористов злоумышленник получил 15 тыс. российских рублей. Кроме того, мужчина привез с собой и хранил дома боеприпасы - гранаты.

Чугуевский городской суд признал виновным 36-летнего жителя района в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 УК Украины) и приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.