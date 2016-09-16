Жителя Харківщини, який постачав бойовикам харчі і медикаменти, засудили на понад 3 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Харківщині до 3 років і 1 місяця позбавлення волі засудили жителя Чугуївського району, який підвозив харчі і медикаменти бойовикам на передову. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
Близько трьох місяців поточного року зловмисник знаходився на території Луганської області, куди потрапив через територію Російської Федерації. Там він вступив до складу однієї з механізованих бригад, яка брала участь у бойових діях проти Збройних Сил України.
Чоловік займався ремонтом бойової техніки, підвозом продуктів харчування і медикаментів на передову. За весь час роботи на терористів зловмисник отримав 15 тис. російських рублів. Крім того, чоловік привіз з собою та зберігав вдома бойові припаси — гранати.
Відтак, Чугуївський міський суд визнав винним 36-річного мешканця району у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 КК України) та засудив до 3 років і 1 місяця позбавлення волі.