Жители Кривого Рога уже со светом - Лысак

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
krivoi-rogКривой Рог
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  69167 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  82874 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  102587 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  132501 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135514 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  201153 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126054 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137751 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130061 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142742 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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США заявили об отсутствии признаков участия Украины в ужасной атаке на "Крокус Сити Холл"

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Энергетики восстановили электроснабжение для более миллиона потребителей - Минэнерго

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18 марта 2024, 18:47  •  330637 просмотра

Жители Кривого Рога уже со светом - Лысак

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Кривом Роге после вражеских обстрелов и сетевых ограничений.

Война •   •  6640 просмотра
Жители Кривого Рога уже со светом - Лысак

США заявили об отсутствии признаков участия Украины в ужасной атаке на "Крокус Сити Холл"

В результате стрельбы в подмосковном концертном зале погибли и получили ранения многие люди, но США заявили, что нет никаких признаков причастности Украины.

Война •   •  11014 просмотра
США заявили об отсутствии признаков участия Украины в ужасной атаке на "Крокус Сити Холл"

Энергетики восстановили электроснабжение для более миллиона потребителей - Минэнерго

За сутки энергетики восстановили электроснабжение для более 1 миллиона потребителей, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов и сетевых ограничений.

Война •   •  10031 просмотра
Энергетики восстановили электроснабжение для более миллиона потребителей - Минэнерго

Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"

В подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" 22 марта произошла стрельба, в результате которой, по свидетельствам очевидцев, пострадало большое количество людей.

Криминал и ЧП •   •  12556 просмотра
Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"

88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу - Генштаб

В пятницу Россия осуществила крупнейшую атаку на Украину за последнее время, выпустив 88 ракет и 63 ударных беспилотника, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры и жертвам среди гражданского населения.

Война •   •  13666 просмотра
88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу - Генштаб

В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"

В подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" произошел инцидент со стрельбой. В ОП отмечают, что Украина не имеет отношения к теракту.

Война •   •  17602 просмотра
В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 40 погибших, спецназ пошел на штурм

В результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити Холл" под москвой погибли 40 человек, 130 получили ранения, четверо нападавших сбежали.

Криминал и ЧП •   •  20743 просмотра
Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 40 погибших, спецназ пошел на штурм

Это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия: Зеленский о массированных атаках рф

россия нанесла массированные удары по многим украинским городам, вызвав жертвы и повредив энергетическую инфраструктуру, что президент Зеленский осудил как "террор по определению".

Война •   •  24183 просмотра
Это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия: Зеленский о массированных атаках рф

Спецподразделение СБУ "Белый волк": испепелили почти три сотни российских танков

С начала полномасштабного вторжения России в Украину спецназовцы Центрального управления специальных операций "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" уничтожили 296 российских танков. Совокупно более 800 единиц вражеской техники.

Война •   •  21440 просмотра
Спецподразделение СБУ "Белый волк": испепелили почти три сотни российских танков

В работе Telegram произошел сбой. Пользователей из Украины тоже задело

Мессенджер Telegram потерпел массовый сбой, который затронул пользователей во многих странах, включая Украину, Словакию, Нидерланды, Италию, Таиланд, США и россию, при этом пользователи столкнулись с проблемами в работе с приложением и отправкой/получением сообщений.

Технологии •   •  21197 просмотра
В работе Telegram произошел сбой. Пользователей из Украины тоже задело