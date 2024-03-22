Жители Кривого Рога уже со светом - Лысак

Энергетики полностью восстановили энергоснабжение в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Энергоснабжение в Кривом Роге полностью восстановлено. Спасибо всем, кто приложил к этому усилия! Вы невероятные и непобедимые! Работаем дальше. - написал Лысак.

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За сутки энергетики восстановили электроснабжение для более 1 миллиона потребителей, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов и сетевых ограничений. Однако проблемы с электроснабжением остаются еще в семи регионах Украины.

По словам Сергея Коваленко, генерального директора "Ясно", это был один из самых страшных обстрелов за последние два года для украинской энергетики. Россияне нанесли мощные удары как по генерационным объектам, так и по объектам распределения. Он также добавил, что через несколько дней станут понятными возможности системы и мы начнем жить с новыми возможностями системы.

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