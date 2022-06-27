Жители канадского Эгенвиля собрали более 60 тысяч долларов на медицинские нужды Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Жители канадского города Эгенвиль собрали 90 000 канадских долларов на медицинские нужды Украины (более 60 600 долл. США, или 2,16 миллиона грн.), сообщает УНН со ссылкой на Минздрав Украины.
Детали
Община города Эгенвиль в Канаде провела благотворительный аукцион и собрала 90 000 канадских долларов. Вся сумма средств через платформу UNITED24 будет направлена на медицинскую помощь.
На аукционе были выставлены более 60 лотов: от сертификата на проживание в отеле Оттавы до пищевых продуктов. Также была представлена коллекционная марка, автор которой — студентка из Украины, харьковчанка Оксана Маляр. На аукционе такую же марку продали за 1500 канадских долларов.
В настоящее время сумма общего со дня запуска кампании сбора на медицинских нужд через платформу UNITED24 составляет 84,8 млн грн.
Средства направляются на закупку медицинского обеспечения.
Так, недавно Министерство здравоохранения вместе с ДП “Медзакупки Украины” купило 35 транспортных аппаратов искусственной вентиляции легких.
Новое оборудование уже доставлено в центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и помогает медикам транспортировать тяжелых пациентов в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Полтавской области Украины.
В настоящее время Минздрав готовится закупить хирургические рентгеновские установки с C-аркой, которые, в частности, помогают выявлять осколочные ранения.
Напомним
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