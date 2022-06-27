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Жителі канадського Егенвіля зібрали понад 60 тисяч доларів на медичні потреби України

Жителі канадського Егенвіля зібрали понад 60 тисяч доларів на медичні потреби України

Київ • УНН

 • 92921 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Жителі канадського міста Егенвіль зібрали 90 000 канадських доларів на медичні потреби України ( понад 60 600 дол. США, або 2,16 мільйона грн.), повідомляє УНН з посиланням на МОЗ України.

Деталі

Громада міста Егенвіль у Канаді провела благодійний аукціон і зібрала 90 000 канадських доларів. Уся сума коштів через платформу UNITED24 буде спрямована на медичну допомогу.

На аукціоні були виставлені понад 60 лотів: від сертифіката на проживання в готелі Оттави до харчових продуктів. Також була представлена колекційна марка, авторка якої — студентка з України, харківʼянка Оксана Маляр. На аукціоні таку саму марку продали за 1500 канадських доларів.

Нині сума загального від дня запуску кампанії збору на медичні потреби через платформу UNITED24 складає 84,8 млн грн.

Кошти спрямовуються на закупівлю медичного забезпечення.

Так, нещодавно Міністерство охорони здоров’я разом з ДП “Медзакупівлі України” купило 35 транспортних апаратів штучної вентиляції легенів.

Нове обладнання вже доставлено в центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і допомагає медикам транспортувати важких пацієнтів у Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській та Полтавській областях України.

Нині МОЗ готується закупити хірургічні рентгенівські установки з C-аркою, які, зокрема, допомагають виявляти осколкові поранення.

Нагадаємо 

Сенат Канади ухвалив законопроект, запропонований прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який передбачає право на конфіскацію російських активів.

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