Жителей Крыма, которые сталкиваются с незаконным призывом в армию рф призывают сообщать об этих случаях Украине

Жителей временно оккупированного Крыма, которых хотят призвать в российскую армию, просят передавать информацию Украине о таких случаях. Соответствующее заявление сделали в Официальном Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым, передает УНН.

Обращаемся к гражданам Украины, которых принуждают к службе в вооруженных силах государства-оккупанта, сообщать о фактах незаконного призыва. Собранные доказательства помогут в работе по документированию и привлечению виновных за организацию незаконных призывов в Крыму к ответственности, а также - защите наших граждан-жертв военных преступлений. - говорится в заявлении ведомства.

Детали

С сегодняшнего дня в рф началась очередная незаконная призывная кампания на срочную службу. Мобилизуют мужчин россияне и на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

В ведомстве отметили, что с 2015 года в аннексированном Крыму прошло 18 таких незаконных призывных кампаний. Всего на службу в вооруженные силы государства-оккупанта призвали около 44,5 тыс. призывников.

Отмечается, что жители полуострова, граждане Украины, в очередной раз пытаются избегать незаконного призыва, впрочем оккупационные администрации будут пытаться их заставить через механизмы уголовного преследования. Представительству Президента Украины в Автономной Республике Крым известно о 520 случаях, из которых 206 после 24.02.2022, то есть 40%.

Подчеркиваем, что такие действия представителей государства-агрессора являются системным военным преступлением и напоминаем, что проведение призыва жителей оккупированных территорий в ряды вооруженных сил оккупантами, системная пропаганда службы в ВС РФ на территории Крыма, а также перемещение граждан Украины с оккупированной территории на территорию РФ нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны. - отметили в Представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Они также отметили, что незаконная призывная кампания РФ в Крыму и уголовное преследование наших граждан за уклонение от призыва осуждают и мировые сообщества. В частности это утверждено в резолюциях ГА ООН от 18 декабря 2019 года и от 16 декабря 2020 года "Состояние дел в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе".

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