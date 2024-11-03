Житель США признал вину в поставках военных технологий в россию на 12 млрд долларов

Министерство юстиции США заявило, что 43-летний россиянин с американским гражданством признался в нарушении ограничений США на экспорт передовых технологий в россию. Об этом сообщило издание "Радио Свобода", пишет УНН.

По данным, человек по имени Вадим Ермоленко, проживающий в штате Нью-Джерси, имел ключевую роль в схеме, связанной с российскими разведывательными службами, направленной на незаконные поставки военных технологий американского производства для российской армии и разведки.

Ермоленко признал свое участие в транснациональной сети, которая занималась закупками и отмыванием средств через фиктивные компании и скрытые финансовые каналы, обходя экспортные ограничения США. Сеть обеспечивала поставки электронных компонентов двойного назначения для нужд российских силовых структур.

"Подсудимый признал, что играл центральную роль в теперь уже сорванной схеме с участием российских разведслужб с целью контрабанды в россию военных технологий американского происхождения, в том числе боеприпасов для снайперских винтовок", - об этом сказал генеральный прокурор США Меррика Гарланда.

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Директор ФБР Кристофер Рэй указал на риски для безопасности, которые могут привести к попаданию таких технологий в руки противника:

"Незаконный экспорт чувствительных технологий двойного назначения в поддержку военных усилий России представляет значительную угрозу для Соединенных Штатов и их союзников, и с ним нельзя мириться".

Как сообщает "Голос Америки", в судебных документах указано, что Ермоленко был связан с московскими компаниями "Серния Инжиниринг" и "Сертал", которые, по данным, работают под контролем российской разведки, занимаясь закупками передовых технологий и испытательного оборудования за рубежом.

В заявлении Министерства юстиции США говорится, что эти компании руководили разветвленной сетью подставных фирм и банковских счетов в разных странах, включая США, чтобы скрыть участие российского правительства и настоящих конечных получателей продукции.

Следствие утверждает, что через счета, которые контролировал Ермоленко, прошло более 12 миллионов долларов, на которые покупали военные технологии, в частности компоненты для радаров, систем наблюдения, а также для военных исследовательских и конструкторских проектов.

Министерство также отмечает, что некоторые из приобретенных Ермоленко и другими обвиняемыми компонентов могут быть использованы в разработке ядерного и гиперзвукового оружия.

После вторжения России в Украину Соединенные Штаты ввели санкции против компаний "Серния Инжиниринг" и "Сертал", а также ряда лиц и организаций, причастных к схеме, назвав их "оружием военной машины российской федерации".

В этом деле также фигурирует Алексей Брайман, который ранее признал свою вину в заговоре с целью обмана США и сейчас ожидает приговора. В отношении другого обвиняемого, Вадима Конощенко, которого подозревают в связях с ФСБ, дело было прекращено после его высылки из США во время обмена заключенными между США и Россией в августе. Остальные обвиняемые либо находятся на свободе, либо их дела находятся в процессе рассмотрения в суде.

Напомним

Ранее сообщалось, что экспорт российского сжиженного природного газа за январь-октябрь вырос до 26,4 млн тонн, достигнув максимума в октябре, несмотря на санкции.