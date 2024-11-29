Житель Киевщины сам сдался полиции после жестокого убийства матери

Правоохранители обнаружили тело 64-летней владелицы дома в селе Леоновка Обуховского района. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Передает УНН со ссылкой на полицию Киевщины.

К правоохранителям обратился 43 – летний житель села Леоновка с сообщением о том, что он убил собственную мать-топором, во время семейного конфликта.

На место происшествия сразу выехали работники Обуховского районного управления. Правоохранители обнаружили тело 64-летней владелицы дома. Установлено, что во время конфликта с родственницей мужчина схватил топор и нанес ей множественные удары в область головы.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Полицейские задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним

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