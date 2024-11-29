Житель Киевщины сам сдался полиции после жестокого убийства матери

ukenru
Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
11:42 • 43287 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
10:56 • 69232 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
10:21 • 75909 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 116791 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 128132 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 130842 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 132552 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122865 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 111755 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 147760 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Госпогранслужбе не исключают, что польские фермеры могут в декабре заблокировать всю границу с Украиной

В Госпогранслужбе не исключают, что польские фермеры могут в декабре заблокировать всю границу с Украиной

 • 25426 просмотра
Закон о повышении налогов вступит в силу таки с 1 декабря: что произошло

Закон о повышении налогов вступит в силу таки с 1 декабря: что произошло

 • 16283 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 108343 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

 • 86718 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 82887 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

15:50 • 1848 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

15:23 • 13467 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 108343 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 123495 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 144979 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

15:27 • 5415 просмотра
Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

14:33 • 10084 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 82887 просмотра
Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

Продавец банана за 35 центов узнал о его перепродаже за $6,2 млн на аукционе

 • 86718 просмотра
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

 • 101558 просмотра
Актуальное
Житель Киевщины сам сдался полиции после жестокого убийства матери

Житель Киевщины сам сдался полиции после жестокого убийства матери

Киев  •  УНН

 • 517 просмотра

Read in English

43-летний мужчина из села Леоновка убил топором собственную 64-летнюю мать во время семейного конфликта. После совершенного преступления он самостоятельно пришел в полицию и признался в убийстве.

Правоохранители обнаружили тело 64-летней владелицы дома в селе Леоновка Обуховского района. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Передает УНН со ссылкой на полицию Киевщины.

К правоохранителям обратился 43 – летний житель села Леоновка с сообщением о том, что он убил собственную мать-топором, во время семейного конфликта.

На место происшествия сразу выехали работники Обуховского районного управления. Правоохранители обнаружили тело 64-летней владелицы дома. Установлено, что во время конфликта с родственницей мужчина схватил топор и нанес ей множественные удары в область головы.

Image

От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Полицейские задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним

За убийство работника коммунального предприятия перед судом предстал  Иностранец, который 10 лет жил на лестничной площадке одного из домов в Печерском районе Киева. 

57-летний мужчина напал с ножом на сержанта в ТЦК Винницкой области27 нояб. 2024, 13:23 • 18013 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧПКиевская область
kievКиев