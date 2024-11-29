Житель Киевщины сам сдался полиции после жестокого убийства матери
Киев • УНН
43-летний мужчина из села Леоновка убил топором собственную 64-летнюю мать во время семейного конфликта. После совершенного преступления он самостоятельно пришел в полицию и признался в убийстве.
Правоохранители обнаружили тело 64-летней владелицы дома в селе Леоновка Обуховского района. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Передает УНН со ссылкой на полицию Киевщины.
К правоохранителям обратился 43 – летний житель села Леоновка с сообщением о том, что он убил собственную мать-топором, во время семейного конфликта.
На место происшествия сразу выехали работники Обуховского районного управления. Правоохранители обнаружили тело 64-летней владелицы дома. Установлено, что во время конфликта с родственницей мужчина схватил топор и нанес ей множественные удары в область головы.
От полученных телесных повреждений женщина скончалась.
Полицейские задержали фигуранта и поместили в изолятор временного содержания, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним
За убийство работника коммунального предприятия перед судом предстал Иностранец, который 10 лет жил на лестничной площадке одного из домов в Печерском районе Киева.
57-летний мужчина напал с ножом на сержанта в ТЦК Винницкой области27 нояб. 2024, 13:23 • 18013 просмотров