Женщину посадили на семь лет за убийство из ревности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Хмельницкой области к 7 годам лишения свободы приговорили злоумышленницу, которая из ревности до смерти избила 38-летнюю женщину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции области.
"Шепетовский городской суд признал 44-летнюю подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, и определил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Речь идет об инциденте, который произошел ночью 3 сентября. Телесные повреждения на почве ревности потерпевшей нанесла 44-летняя шепетивчанка: между женщинами возник спор, во время которого злоумышленница начала бить потерпевшую, а затем вытолкала в коридор и стянула по лестнице вниз. После этого подозреваемая оставила потерпевшую на произвол судьбы и пошла домой. "Скорую" вызвали соседи. В больнице пострадавшая скончалась.
Напомним, в Киеве будут судить молодого человека, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки.