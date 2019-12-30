Жінку посадили на сім років за вбивство через ревнощі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Хмельниччині до 7 років позбавлення волі засудили зловмисницю, яка через ревнощі до смерті побила 38-річну жінку. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції області.
"Шепетівський міськрайонний суд визнав 44-річну підсудну винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, і визначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Йдеться про інцидент, який стався вночі 3 вересня. Тілесні ушкодження на ґрунті ревнощів потерпілій нанесла 44-річна шепетівчанка: між жінками виникла суперечка, під час якої зловмисниця почала бити потерпілу, а потім виштовхала на коридор і стягнула по сходах вниз. Після цього підозрювана залишила потерпілу напризволяще і пішла додому. "Швидку" викликали сусіди. У лікарні потерпіла померла.
Нагадаємо, у Києві судитимуть молодика, якого підозрюють у вбивстві 18-річної дівчини.