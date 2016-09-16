Женщину во Львовской области сбил поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Женщина попала под поезд на Львовщине, передает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"По информации дежурного Львовской дирекции железнодорожных перевозок 15 сентября в 18:45 на перегоне Затока-Янтарное (Яворовский район, вблизи г.Новояворовск) на 14-м км железнодорожного пути, машинист электропоезда № 6115 сообщением "Львов - Шкло", смертельно травмировал неизвестное лицо женского пола", - говорится в сообщении.
Задержки движения железнодорожного транспорта не было.
"Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка ", - передает пресс-служба.