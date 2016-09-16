Жінку на Львівщині збив поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Жінка потрапила під поїзд на Львівщині, передає УНН з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
“За інформацією чергового Львівської дирекції залізничних перевезень 15 вересня о 18:45 на перегоні Затока-Янтарне (Яворівський район, поблизу м. Новояворівськ) на 14-му км залізничної колії, машиніст електропоїзда № 6115, сполученням „Львів — Шкло“, смертельно травмував невідому особу жіночої статі”, — йдеться у повідомленні.
Затримки руху залізничного транспорту не було.
“Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка”, — передає прес-служба.