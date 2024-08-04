Правоохранители начали досудебное расследование по факту жестокого убийства оккупантами украинского защитника с расчленением тела. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). В рамках начатого расследования правоохранители проверяют информацию, распространенную в соцсетях, об убийстве украинского военного и его расчленении представителями ВС РФ - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Как отметил Генпрокурор Андрей Костин, россия последовательно повторяет преступления нацистов, дерзко демонстрируя полное пренебрежение ко всем нормам цивилизованного мира. «Этот вопиющий случай - очередное напоминание, что террористический режим рф - это зло. Зло должно быть наказано», - заявил Костин.

Контекст

В сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного, которому россияне отрезали голову и конечности. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал и заявил, что срочно обращаюсь в МККК и ООН.