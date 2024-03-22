Жертвами атаки рф на Запорожье и ДнепроГЭС стали отец с дочерью и водитель троллейбуса, 20 раненых - ОВА

В Запорожье в результате удара российских войск среди погибших отец с 8-летней дочерью, также погиб водитель троллейбуса, который двигался по плотине ГЭС. Ранены 20 человек. Об этом сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

8-летняя девочка и 35-летний мужчина - дочь и отец. Погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья. Оборвала утренняя вражеская атака и жизнь 62-летнего мужчины - водителя троллейбуса, который двигался по плотине ГЭС - написал Федоров в Telegram.

По его словам, пассажиров в транспорте не было.

"По обновленной информации, ранены 20 человек", - отметил Федоров.

Напомним

В полиции сообщали, что трое мирных жителей, среди которых 9-летняя девочка, погибли, среди раненых - полицейский.

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