Женская сборная Украины обыграла Косово со счетом 2:0 в отборе к Евро-2025

Украинская женская сборная по футболу победила сборную Косова со счетом 2:0 в первом туре отбора на Чемпионат Европы 2025. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

Детали

Украинская женская сборная по футболу одержала победу в первом туре к Чемпионату Европы по футболу 2025, обыграв сборную Косова со счетом 2:0.

Первый гол в ворота соперниц забила Анна Петрик, отправив мяч в сетку с пенальти на 28-й минуте игры. Вскоре наступила очередь Тамилы Химич, которая забила второй гол на 33-й минуте игры.

Сейчас украинская сборная выступает в дивизионе В в рамках отбора на Евро-2025. Для того, чтобы попасть на турнир, девушкам нужно занять место в топ-3 своей группы и успешно пройти два раунда плейоф.

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Следующий важный поединок в отборе ожидается 9 апреля, когда сборная Украины сойдется в противостоянии со сборной Хорватии.

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