Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут брать на воинский учет автоматически

Автоматическая постановка на учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, будет осуществляться без их личного присутствия.

Об этом рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает УНН.

По его словам, соответствующие изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Изменения предусматривают автоматическую постановку на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.

Постановка на воинский учет будет происходить без личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия