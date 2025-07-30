Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут брать на воинский учет автоматически
Киев • УНН
Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут автоматически ставить на воинский учет без их личного присутствия. Это предусмотрено изменениями в Порядок организации и ведения воинского учета.
Автоматическая постановка на учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, будет осуществляться без их личного присутствия.
Об этом рассказал представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает УНН.
Детали
По его словам, соответствующие изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Изменения предусматривают автоматическую постановку на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование.
Постановка на воинский учет будет происходить без личного присутствия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия
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