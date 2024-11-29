Женщин будут брать на воинский учет: при каких условиях

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект в первом чтении, который среди прочего предусматривает взятие женщин на воинский учет военнообязанных, изъявивших желание проходить базовую военную службу.

Об этом пишет УНН с ссылкой на карточку законопроекта №12076 и заключение профильного комитета.

детали

Комитет рекомендует Верховной Раде включить проект закона (реестр. № 12076) в повестку дня и по результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении принять его за основу, поручив Комитету доработать указанный законопроект с учетом поправок и предложений субъектов права законодательной инициативы и внести его на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении - говорится в заключении комитета.

Согласно законопроекту, который был внесен в раду кабинетом министров в конце сентября, предусматривает, что женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и изъявившие желание проходить базовую военную службу, непосредственно перед направлением для ее прохождения берутся на воинский учет призывников.

После прохождения базовой военной службы уволенные с военной службы женщины берутся на воинский учет военнообязанных. Законопроект также меняет порядок постановки призывников на воинский учет. Сейчас взятия на воинский учет мужчин, которым исполнилось 17 лет, подлежат взятию на воинский учет в течение января - марта.

Кабмин предлагает установить период с 1 января по 31 июля. Стать на воинский учет мужчинам в возрасте 17 лет можно через Единый госреестр призывников, военнообязанных и резервистов, или лично в ТЦК и СП. уважительными причинами не прохождения электронной идентификации, или неприбытия в ТЦК и СП могут быть:

болезнь;

препятствие стихийного характера;

проживание (пребывание) во время действия особого периода на временно оккупированной рф территории Украины, где ведутся боевые действия.

Если мужчины в возрасте 17 лет не стали на воинский учет, то они берутся на него только после личного прибытия в ТЦК с одновременным привлечением к ответственности по закону, при условии достижения ими 18 летнего возраста.

Дополнение

Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки вместо срочной службы, которая будет проводиться в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины и тому подобное.

Базовая общевойсковая подготовка проводится с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины - говорится в законе.

Согласно закону, она должна начаться с 1 сентября 2025 года. Базовую военную подготовку будут проходить Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, а женщины - добровольно. Также после 18 мая мужчинам в возрасте от 25 лет до 60 лет необходимо было обновить военно-учетные данные.

В законе содержится норма, по которой женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.

Они могут быть призваны на военную службу или привлечение для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.

Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, могут стать на воинский учет по личному желанию.