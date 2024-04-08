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Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, завершение подготовки сравнительной таблицы запланировано на 9 апреля. Верховная Рада планирует начать рассмотрение документы 10 апреля, а окончательное голосование ожидается 11 апреля.
Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны
ИТ-коалиция в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины сформировала экспертные подгруппы, а Эстония и Люксембург объявили о новых финансовых взносах в поддержку способности Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.
россияне ударили по Донецкой области: есть погибший и 3 раненых в Часовом Яру и Селидовом
В результате обстрелов Часов Яра и Селидово Донецкой области погибла 77-летняя женщина, 3 человека получили ранения, повреждены 6 частных домов и 9-этажный дом.
Большая вода в рф: митинг собрался на площади в орске, полиция заблокировала вход в мэрию
Более 100 жителей орска (россия) собрались на главной площади города, скандируя "путин, помоги" и жалуясь на действия местных властей и недостаточную компенсацию после наводнения, вызванного прорывом дамбы.
Удар рф по Белополью на Сумщине: зафиксировано 4 попадания, два человека травмированы
Два человека получили ранения в результате российского удара по Белополью в Сумской области, было зафиксировано четыре попадания КАБами, три из них - в центр города.
В Румынии начались военные учения НАТО "Морской щит - 24"
Более 2200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 12 стран-членов и партнеров НАТО участвуют в военно-морских учениях "Морской щит - 24" в Румынии.
Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове на фоне атак рф: коснулись энергетики и поддержки правительства
Президент Зеленский провел совещание, на котором обсудил меры по поддержке харьковчан, уменьшение дефицита энергоресурсов и оказание экономической помощи городу и области после российских атак.
Reuters: на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ, россия готовится занимать топливо у других стран
москва обратилась к Казахстану с просьбой создать резерв в 100 000 тонн бензина для поставок в рф на случай дефицита топлива из-за атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Более 60 тысяч гектаров украинского леса уничтожили россияне - анализ NGL.media
россияне уничтожили более 60 тысяч гектаров лесов на оккупированных украинских территориях, нанеся ущерб на сумму более 14 миллиардов гривен.
На оккупированных территориях набирают обороты преступные схемы по отчуждению земли - Центр сопротивления
На временно оккупированных территориях Украины захватчики активно используют преступные схемы, чтобы отобрать землю у ее законных владельцев, особенно нацелившись на участки в прибрежных районах Азовского моря.