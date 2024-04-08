Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, закончить подготовку сравнительной таблицы к документу планируют завтра, 9 апреля. А уже 10 апреля Верховная Рада планирует начать рассмотрение законопроекта. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

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"Комитет по вопросам обороны сегодня тоже еще НЕ завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Финал подготовки таблицы ко второму чтению будет завтра (во вторник) уже", - написал Железняк.

По его словам, 10 апреля в зале Верховной Рады планируют начать рассмотрение документа. А на 11 апреля запланировано финальное голосование.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в ближайшее время парламент проголосует за законопроект об изменениях законодательства о мобилизации.