Желающих пересечь границу в выходные перед Рождеством стало значительно больше: где самые большие очереди
Киев • УНН
Перед Рождеством движение через границу увеличилось, причем самые длинные очереди были на границе с Польшей.
На границе в выходные перед Рождеством значительно увеличился пассажиропоток, в субботу достигая существенных 140 тысяч лиц в сутки, причем самые большие очереди - на границе с Польшей. Об этом сообщил в понедельник в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.
Пассажиропоток вырос значительно. Были очереди из-за того, что количество желающих пересечь границу как на выезд из Украины, так и на въезд увеличилось. И могу сказать, что, если сравнить даже предыдущий год, имеем такое существенное увеличение до 140 тысяч, которые за сутки пересекли границу. Такой показатель пришелся на субботу. В прошлом году наибольшее количество лиц, которое пересекало границу, было на уровне суток - 120 тысяч человек. За последние два дня на 30 тысяч человек пересекли границу больше на въезд в Украину, чем на выезд. Прошедшие сутки, то есть воскресенье, также ознаменовалась большим показателем пересечения границы, но имели определенное снижение - где-то 111 тысяч человек пересекли границу в обе стороны
По его словам, "50% общего пассажиропотока приходилось как и раньше, так и за последнюю неделю, на границу с Польшей". "И самые большие очереди, как на выезд из Украины, так и на въезд, наблюдались именно на этом участке границы", - указал Демченко.
Из-за блокады на границе с Польшей в очереди 3,4 тыс. грузовиков, в разблокированных "Шегинях" - еще 70025 декабрь 2023, 07:43 • 33496 просмотров
Желающих пересечь границу в выходные перед Рождеством стало значительно больше: где самые большие очереди
Перед Рождеством движение через границу увеличилось, причем самые длинные очереди были на границе с Польшей.
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