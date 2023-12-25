Из-за блокады на границе с Польшей в очереди 3,4 тыс. грузовиков, в разблокированных "Шегинях" - еще 700
Киев • УНН
3,4 тыс. грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков; разблокирован только пункт пропуска "Шегини".
В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной на фоне блокады польских перевозчиков на сегодня находится 3,4 тыс. грузовиков в трех пунктах пропуска, и еще 700 - перед разблокированным ПП "Шегини". Об этом сообщил в понедельник в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.
В направлении ПП "Шегини" по состоянию на утро сегодня на территории Польши в сторону Украины в очереди это где-то 700 грузовых транспортных средств. На трех направлениях, которые еще блокируются, - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец" - в очередях находится по состоянию на утро сегодня где-то 3400 грузовых транспортных средств, больше всего - напротив "Ягодина"
Как отметил спикер ГПСУ, в "Шегинях" за минувшие сутки видят увеличение количества пересечения границы грузовыми транспортными средствами.
По его словам, на "Ягодине", несмотря на то, что это через крупнейший инфраструктурный пункт пропуска, пересекает границу наименьшее количество грузовиков: за минувшие сутки 150 в обоих направлениях - на въезд и выезд.
Дополнение
Польские перевозчики с 6 ноября блокируют движение грузовиков на границе с Украиной, сначала - в трех пунктах пропуска, а затем - в четырех. Среди требований польских перевозчиков - возвращение разрешений для украинских водителей.
11 декабря польские перевозчики разблокировали пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". А 18 декабря снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск-Ягодин".
С 24 декабря с польской стороны разблокировано движение в ПП "Медика-Шегини".
Из-за блокады на границе с Польшей в очереди 3,4 тыс. грузовиков, в разблокированных "Шегинях" - еще 700
3,4 тыс. грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков; разблокирован только пункт пропуска "Шегини".
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