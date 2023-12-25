Из-за блокады на границе с Польшей в очереди 3,4 тыс. грузовиков, в разблокированных "Шегинях" - еще 700

В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной на фоне блокады польских перевозчиков на сегодня находится 3,4 тыс. грузовиков в трех пунктах пропуска, и еще 700 - перед разблокированным ПП "Шегини". Об этом сообщил в понедельник в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает УНН.

В направлении ПП "Шегини" по состоянию на утро сегодня на территории Польши в сторону Украины в очереди это где-то 700 грузовых транспортных средств. На трех направлениях, которые еще блокируются, - "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец" - в очередях находится по состоянию на утро сегодня где-то 3400 грузовых транспортных средств, больше всего - напротив "Ягодина" - сказал Демченко.

Как отметил спикер ГПСУ, в "Шегинях" за минувшие сутки видят увеличение количества пересечения границы грузовыми транспортными средствами.

По его словам, на "Ягодине", несмотря на то, что это через крупнейший инфраструктурный пункт пропуска, пересекает границу наименьшее количество грузовиков: за минувшие сутки 150 в обоих направлениях - на въезд и выезд.

Дополнение

Польские перевозчики с 6 ноября блокируют движение грузовиков на границе с Украиной, сначала - в трех пунктах пропуска, а затем - в четырех. Среди требований польских перевозчиков - возвращение разрешений для украинских водителей.

11 декабря польские перевозчики разблокировали пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". А 18 декабря снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск-Ягодин".

С 24 декабря с польской стороны разблокировано движение в ПП "Медика-Шегини".