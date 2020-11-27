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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 13658 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 45080 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 64840 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 77300 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 89827 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112519 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114238 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Зеркаль сообщила, готовит ли Нафтогаз новый иск против Газпрома

Зеркаль сообщила, готовит ли Нафтогаз новый иск против Газпрома

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вопрос о переносе точки покупки газа на восточную границу Украины у Нафтогаза и Газпрома пока находится  на этапе мирного решения. Если мирным путем его решить не удастся, будет судебный спор. Об этом сказала советник главы правления Нафтогаза Елена Зеркаль во время онлайн-брифинга "Пять лет газовой независимости Украины", передает корреспондент УНН.

"Мы не отказываемся от каких возможностей защиты своих прав. Однако для того, чтобы сформировать спор, надо пройти определенные шаги. И спор возникает тогда, когда вопрос невозможно решить мирным путем. Для нас переноса точек доступа на восточную границу сейчас находится на этапе мирного решения, именно с привлечением европейской стороны как модератора. Если эта работа будет невыполнимой, и все стороны придут к выводу, что нет возможностей мирным путем решить этот вопрос, то действительно, мы будем защищать свои права в судебном порядке", - сказала Зеркаль.

Она также напомнила о деле в отношении активов компании в Черном море.

"На данный момент мы как Нафтогаз продолжаем наше дело в арбитраже по защите наших активов в Черном море. Очень важно будет потом обеспечить получение денег от России, потому что Россия и является стороной этого спора. А для этого мы должны доказать всем, что мы также защищаем инвестиции, мы также являемся надежным партнером, и верховенство права для нас - не просто лозунг", - отметила советник предправления компании.

Напомним, в начале текущего года в Нафтогазе анонсировали новый арбитраж с Газпромом.

Позже стало известно, что это связано с переносом точки покупки газа на восточную границу Украины.

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