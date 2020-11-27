Зеркаль повідомила, чи готує Нафтогаз новий позов проти Газпрому

“Ми не відмовляємось від жодних можливостей захисту своїх прав. Водночас для того, щоб сформувати спір, треба пройти певні кроки. І спір виникає тоді, коли питання неможливо вирішити мирним шляхом. Для нас перенесення точок доступу на східний кордон зараз знаходиться на етапі мирного вирішення, саме із залученням європейської сторони як модератора. Якщо ця робота буде нездійсненною, і всі сторони дійдуть висновку, що немає можливостей мирним шляхом вирішити це питання, то дійсно, ми будемо захищати свої права у судовому порядку”, - сказала Зеркаль.

Вона також згадала про справу щодо активів компанії у Чорному морі.

“Зараз ми як Нафтогаз продовжуємо нашу справу в арбітражі щодо захисту наших активів у Чорному морі. Дуже важливо буде потім забезпечити отримання грошей від Росії, тому що Росія і є стороною цього спору. А для цього ми маємо довести всім, що ми також захищаємо інвестиції, що ми також є надійним партнером, і що верховенство права для нас – не просто гасло”, - зазначила радниця голова правління компанії.

Нагадаємо, на початку поточного року у Нафтогазі анонсували новий арбітраж з Газпромом.

Пізніше стало відомо, що це пов’язано з переносом точки купівлі газу на східний кордон України.