Землю накроет магнитная буря силой 6 баллов — NOAA предупреждает о повышенной активности до 11 октября
Киев • УНН
NOAA прогнозирует бурю силой до 6 баллов 9 октября после выброса массы на Солнце. Повышенная активность продлится до 11 октября.
В пятницу, 9 октября, на Земле ожидается магнитная буря силой до 6 баллов по индексу Kp. Повышенная геомагнитная активность может наблюдаться в течение следующих 3 дней, хотя её интенсивность будет меняться. Об этом свидетельствует прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), пишет УНН.
Детали
По данным специалистов, причиной магнитной бури станет корональный выброс массы, произошедший на Солнце 6 октября.
Сильнейшие геомагнитные возмущения прогнозируются вечером 9 октября. Ожидается, что индекс Kp достигнет 6, что соответствует умеренной магнитной буре уровня G2.
Сколько продлится магнитная буря
Согласно прогнозу NOAA, геомагнитная активность в ближайшие дни будет такой:
- 9 октября — до 6 баллов, магнитная буря уровня G2.
- 10 октября — до 4 баллов, повышенная геомагнитная активность.
- 11 октября — до 5 баллов, возможна слабая магнитная буря уровня G1.
Как магнитная буря может повлиять на людей и технику
Геомагнитные бури способны вызывать перебои в высокочастотной радиосвязи, влиять на спутниковые системы и создавать дополнительную нагрузку на энергетическую инфраструктуру.
В то же время убедительных научных доказательств того, что магнитные бури непосредственно вызывают мигрень, перепады артериального давления или ухудшение самочувствия у большинства людей, пока недостаточно.
Людям, которые чувствуют недомогание, следует придерживаться привычного режима сна, поддерживать достаточное потребление воды и контролировать имеющиеся заболевания. В случае выраженных симптомов следует обратиться к врачу.
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