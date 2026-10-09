Землю накроет магнитная буря силой 6 баллов — NOAA предупреждает о повышенной активности до 11 октября

В пятницу, 9 октября, на Земле ожидается магнитная буря силой до 6 баллов по индексу Kp. Повышенная геомагнитная активность может наблюдаться в течение следующих 3 дней, хотя её интенсивность будет меняться. Об этом свидетельствует прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), пишет УНН.

Детали

По данным специалистов, причиной магнитной бури станет корональный выброс массы, произошедший на Солнце 6 октября.

Сильнейшие геомагнитные возмущения прогнозируются вечером 9 октября. Ожидается, что индекс Kp достигнет 6, что соответствует умеренной магнитной буре уровня G2.

Сколько продлится магнитная буря

Согласно прогнозу NOAA, геомагнитная активность в ближайшие дни будет такой:

- 9 октября — до 6 баллов, магнитная буря уровня G2.

- 10 октября — до 4 баллов, повышенная геомагнитная активность.

- 11 октября — до 5 баллов, возможна слабая магнитная буря уровня G1.

Как магнитная буря может повлиять на людей и технику

Геомагнитные бури способны вызывать перебои в высокочастотной радиосвязи, влиять на спутниковые системы и создавать дополнительную нагрузку на энергетическую инфраструктуру.

В то же время убедительных научных доказательств того, что магнитные бури непосредственно вызывают мигрень, перепады артериального давления или ухудшение самочувствия у большинства людей, пока недостаточно.

Людям, которые чувствуют недомогание, следует придерживаться привычного режима сна, поддерживать достаточное потребление воды и контролировать имеющиеся заболевания. В случае выраженных симптомов следует обратиться к врачу.

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