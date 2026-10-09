Землю накриє магнітна буря силою 6 балів – NOAA попереджає про підвищену активність до 11 жовтня

У п'ятницю, 9 жовтня, на Землі очікується магнітна буря силою до 6 балів за індексом Kp. Підвищена геомагнітна активність може спостерігатися протягом наступних 3 днів, хоча її інтенсивність змінюватиметься. Про це свідчить прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), пише УНН.

Деталі

За даними фахівців, причиною магнітної бурі стане корональний викид маси, який стався на Сонці 6 жовтня.

Найсильніші геомагнітні збурення прогнозують на вечір 9 жовтня. Очікується, що індекс Kp досягне 6, що відповідає помірній магнітній бурі рівня G2.

Скільки триватиме магнітна буря

Згідно з прогнозом NOAA, геомагнітна активність у найближчі дні буде такою:

- 9 жовтня – до 6 балів, магнітна буря рівня G2.

- 10 жовтня – до 4 балів, підвищена геомагнітна активність.

- 11 жовтня – до 5 балів, можлива слабка магнітна буря рівня G1.

Як магнітна буря може вплинути на людей і техніку

Геомагнітні бурі здатні спричиняти перебої у високочастотному радіозв'язку, впливати на супутникові системи та створювати додаткові навантаження на енергетичну інфраструктуру.

Водночас переконливих наукових доказів того, що магнітні бурі безпосередньо спричиняють мігрень, перепади артеріального тиску чи погіршення самопочуття в більшості людей, наразі недостатньо.

Людям, які відчувають нездужання, варто дотримуватися звичного режиму сну, підтримувати достатнє споживання води та контролювати наявні захворювання. У разі виражених симптомів слід звернутися до лікаря.

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