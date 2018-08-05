Землетрясение в Индонезии: есть жертвы и угроза цунами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения в Индонезии, произошедшего сегодня утром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Также сообщается, что есть угроза цунами.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье в 08:56 по Гринвичу в 93 км южнее индонезийского города Муара-Сиберут.
Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 2,4375 градуса южной широты и 99,3426 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 10 км.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в пятницу в провинции Малуку на востоке Индонезии, об угрозе цунами не сообщается.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в провинции Западная Нуса-Тенгара в Индонезии рано утром воскресенья, 30 июля. Погибли по меньшей мере 14 человек, 162 пострадали.