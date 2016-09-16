Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии

По данным индонезийских сейсмологов, эпицентр подземного толчка находился в 94 километрах к юго-западу от острова Серам в провинции Молукки, его очаг залегал на глубине 113 километров под поверхностью моря Банда.

О жертвах и разрушениях информации пока не поступало.

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Ежегодно сейсмологи регистрируют в Индонезии 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0 по шкале Рихтера.