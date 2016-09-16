Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Индонезии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера, произошел в пятницу, 16 сентября, на востоке Индонезии, однако он не угрожает образованием цунами, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
По данным индонезийских сейсмологов, эпицентр подземного толчка находился в 94 километрах к юго-западу от острова Серам в провинции Молукки, его очаг залегал на глубине 113 километров под поверхностью моря Банда.
О жертвах и разрушениях информации пока не поступало.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии.
Ежегодно сейсмологи регистрируют в Индонезии 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0 по шкале Рихтера.