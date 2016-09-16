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Землетрус магнітудою 5,2 стався в Індонезії

Землетрус магнітудою 5,2 стався в Індонезії

Київ • УНН

 • 7324 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Землетрус магнітудою 5,2 за шкалою Ріхтера стався в п’ятницю, 16 вересня, на сході Індонезії, проте він не загрожує утворенням цунамі, передає УНН з посиланням на РІА “Новости.”

 

За даними індонезійських сейсмологів, епіцентр підземного поштовху знаходився в 94 км на північний захід від острова Серам в провінції Молукки, його вогнище залягало на глибині 113 км під поверхнею моря Банда.

Про жертви і руйнування інформації поки не надходило.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Землетрус магнітудою 5,7 стався біля берегів Індонезії.

Щорічно сейсмологи реєструють в Індонезії 6-7 тис. землетрусів магнітудою вище 4,0 за шкалою Ріхтера.

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