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Зеленскому в "Десне" показали, как тренируют танкистов и снайперов

Зеленскому в "Десне" показали, как тренируют танкистов и снайперов

Киев  •  УНН

 • 33771 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В День Сухопутных войск Украины Президент Владимир Зеленский посетил 169-й учебный центр "Десна", где ему показали, как в Украине готовят танкистов и снайперов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В День Сухопутных войск Украины Президент Владимир Зеленский посетил 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ... 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого состоит из механизированного, танкового и зенитно ракетного артиллерийских полков, автомобильного и ремонтно-восстановительного батальонов, двух учебных центров (197-й центр подготовки сержантского состава и 205-й центр тактической медицины) и школы подготовки снайперов. Начальник учебного центра Виктор Николюк ознакомил Главу государства со структурой центра и системой подготовки военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Зеленский осмотрел тренажер для подготовки водителей, специалистов войск противовоздушной обороны. Учения проводятся на тренажерном комплексе ЗУ-23-2 в виде полусферы, который воспроизводит идентичные реальным боевые действия и позволяет расчету отточить навыки. На сегодня это единственный тренажер такого уровня в ВСУ.

"Сухопутные войска делают очень много для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому качественные и современные условия подготовки украинских военных чрезвычайно важны ", - сказал Зеленский.

Указано, что также Президенту продемонстрировали обучение по оказанию первой медицинской помощи раненым и эвакуации раненого с поля боя.

"Кроме того, Владимир Зеленский ознакомился с системой подготовки танкистов. В частности, он посмотрел учения в классе динамических тренажеров на базе виртуального пространства боя (VBS3), подготовку операторов танковых экипажей и экипажей танков в классе управления боем, который сочетает одновременное действие нескольких танковых экипажей. Также Президент осмотрел инфраструктуру школы по подготовке снайперов. В частности, модульный городок, классы, образцы снайперского оружия в учебном корпусе. На стрельбище было продемонстрировано занятия по огневой подготовке снайперов. На тренировочной базе снайперы ВСУ во время обучения проходят психологическую подготовку, овладевают навыками стрельбы из неудобных положений, в движении и на разную дальность разными калибрами", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что также сегодня состоялось открытие памятной стелы на территории Центра командования Сухопутных войск в Киеве. От имени Президента Украины к стеле было установлено корзину цветов в знак памяти погибших воинов-сухопутчиков.

Напомним, в Украине сегодня отмечают День Сухопутных войск.

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