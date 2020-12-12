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Зеленському у "Десні" показали, як тренують танкістів і снайперів

Зеленському у "Десні" показали, як тренують танкістів і снайперів

Київ • УНН

 • 33774 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У День Сухопутних військ України Президент Володимир Зеленський відвідав 169-й навчальний центр “Десна”, де йому показали, як в Україні готують танкістів і снайперів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“У День Сухопутних військ України Президент Володимир Зеленський відвідав 169-й навчальний центр „Десна“ імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ Збройних сил України... 169-й навчальний центр „Десна“ імені князя Ярослава Мудрого складається з механізованого, танкового та зенітно-ракетного артилерійських полків, автомобільного та ремонтно-відновлювального батальйонів, двох навчальних центрів (197-й центр підготовки сержантського складу та 205-й центр тактичної медицини) та школи підготовки снайперів. Начальник навчального центру Віктор Ніколюк ознайомив Главу держави зі структурою центру та системою підготовки військовослужбовців”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Володимир Зеленський оглянув тренажер для підготовки водіїв, спеціалістів військ протиповітряної оборони. Навчання проводяться на тренажерному комплексі ЗУ-23-2 у вигляді напівсфери, який відтворює ідентичні реальним бойові дії та дає змогу розрахунку відточити навички. На сьогодні це єдиний тренажер такого рівня в ЗСУ.

“Сухопутні війська роблять дуже багато для захисту територіальної цілісності та суверенітету України. Тому якісні та сучасні умови підготовки українських військових є надзвичайно важливими”, — сказав Володимир Зеленський.

Вказано, що також Президенту продемонстрували навчання з надання першої медичної допомоги пораненим та евакуації пораненого з поля бою.

“Крім того, Володимир Зеленський ознайомився з системою підготовки танкістів. Зокрема, він переглянув навчання у класі динамічних тренажерів на базі віртуального простору бою (VBS3), підготовку операторів танкових екіпажів та екіпажів танків у класі управління боєм, який поєднує одночасну дію кількох танкових екіпажів. Також Президент оглянув інфраструктуру школи з підготовки снайперів. Зокрема, модульне містечко, класи, зразки снайперської зброї у навчальному корпусі. На стрільбищі було продемонстровано заняття з вогневої підготовки снайперів. На тренувальній базі снайпери ЗСУ під час навчання проходять психологічну підготовку, опановують навички стрільби з незручних положень, у русі та на різну дальність різними калібрами”, — повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що також сьогодні відбулося відкриття пам’ятної стели на території Центру командування Сухопутних військ у Києві. Від імені Президента України до стели був встановлений кошик квітів на знак вшанування пам’яті загиблих воїнів-сухопутників.

Нагадаємо, в Україні сьогодні відзначають День Сухопутних військ.

Українські Національні Новини

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