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В Україні сьогодні відзначають День Сухопутних військ

В Україні сьогодні відзначають День Сухопутних військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Україні щорічно 12 грудня відзначається День Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Професійне свято — День Сухопутних військ Збройних сил України встановлене указом Президента України від 18 жовтня 1997 року.

“Сучасні Сухопутні війська Збройних сил України — це міцний моноліт механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин та установ технічного та тилового забезпечення”, — повідомляють у Міноборони України.

Зазначається, що Сухопутні війська ЗСУ були сформовані на підставі Указу Президента України відповідно до ст. 4 Закону України “Про Збройні сили України” у 1996 році.

На теперішній час Сухопутні війська ЗСУ організаційно складаються з Командування Сухопутних військ, оперативних командувань “Південь”, “Північ”, “Захід”, “Схід” та частин безпосереднього підпорядкування Командуванню Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомляв УНН, 6 грудня в Україні відзначали День ЗСУ.

Українські Національні Новини

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