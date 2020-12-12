В Україні сьогодні відзначають День Сухопутних військ

Професійне свято — День Сухопутних військ Збройних сил України встановлене указом Президента України від 18 жовтня 1997 року.

“Сучасні Сухопутні війська Збройних сил України — це міцний моноліт механізованих і танкових військ, ракетних військ і артилерії, армійської авіації, частин і підрозділів протиповітряної оборони, спеціальних військ, частин та установ технічного та тилового забезпечення”, — повідомляють у Міноборони України.

Зазначається, що Сухопутні війська ЗСУ були сформовані на підставі Указу Президента України відповідно до ст. 4 Закону України “Про Збройні сили України” у 1996 році.

На теперішній час Сухопутні війська ЗСУ організаційно складаються з Командування Сухопутних військ, оперативних командувань “Південь”, “Північ”, “Захід”, “Схід” та частин безпосереднього підпорядкування Командуванню Сухопутних військ ЗСУ.

Як повідомляв УНН, 6 грудня в Україні відзначали День ЗСУ.