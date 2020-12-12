В Украине сегодня отмечают День Сухопутных войск
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине ежегодно 12 декабря отмечается День Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Профессиональный праздник — День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины установлен указом Президента Украины от 18 октября 1997 года.
“Современные Сухопутные войска Вооруженных сил Украины — это крепкий монолит механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений технического и тылового обеспечения”, — сообщают в Минобороны Украины.
Отмечается, что Сухопутные войска ВСУ были сформированы на основании Указа Президента Украины в соответствии со ст. 4 Закона Украины “О Вооруженных силах Украины” в 1996 году.
В настоящее время Сухопутные войска ВСУ организационно состоят из Командования Сухопутных войск, оперативных командований “Юг”, “Север”, “Запад”, “Восток” и частей непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск ВСУ.
Как сообщал УНН, 6 декабря в Украине отмечали День ВСУ.