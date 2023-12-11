Зеленского пригласили в США выступить перед сенаторами

12 декабря, во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский, помимо встречи с американским лидером Джо Байденом, выступит перед сенаторами. Об этом сообщил спикер республиканцев Радж Шах, передает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Зеленского пригласили выступить лидеры фракций сената США Чарльз Шумер (демократы) и Митч МакКоннелл (республиканцы).

Также у президента Украины запланирована встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Пока россия наращивает свои ракетные и беспилотные удары по Украине, лидеры обсудят насущные потребности Украины и жизненно важную важность дальнейшей поддержки Соединенных Штатов в этот критический момент - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним

В понедельник, 11 декабря, президент Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого встретится с главой США Джозефом Байденом и проведет ряд встреч и переговоров.

Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО.