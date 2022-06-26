Зеленский обратился к белорусскому народу: вас втягивают в войну

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“Особенно хочу обратиться сегодня к гражданам беларуси. До людей — и гражданских, и в погонах. Вас вовлекают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В кремле за вас уже все решили — ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать”, — отметил Зеленский.

Он считает, что у белорусов хватит сил не дать никому решать за них, что на них ждет дальше.

“Я знаю, что народ беларуси поддерживает Украину, они поддерживают нас, точно нас, а не войну. И именно поэтому вас — всех белорусов — русское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами”.

От простых людей беларуси сейчас очень многое зависит. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в кремле“, — сказал Зеленский.

Он предупредил, что Украина будет защищаться от ударов из любых направлений и из любого оружия.

“Я уверен, мы выстоим и вернем все свое. Но любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни”, — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, обеспечивающие запуск ракет по Украине, будут отвечать за свои преступления.

"Мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. И если кто-то думает, что избежит ответственности, сказав, что таков был приказ, – вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ждет. И вы не скроетесь нигде – ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в беларуси. Нигде", – подчеркнул он.

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