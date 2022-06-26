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Зеленський звернувся до білоруського народу: вас втягують у війну

Зеленський звернувся до білоруського народу: вас втягують у війну

Київ • УНН

 • 117992 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський звернувся до білоруського народу закликавши не брати участь у війні проти України, передає УНН.

Цитата

“Особливо хочу звернутися сьогодні до громадян білорусі. До людей — і цивільних, і в погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У кремлі за вас уже все вирішили — ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м’ясо. Ви не повинні вмирати”, — зазначив Зеленський.

Він вважає, що у білорусів вистачить сил не дати нікому вирішувати за них, що на них чекає далі.

“Я знаю, що народ білорусі підтримує Україну, вони підтримують нас, точно нас, а не війну. І саме тому вас — усіх білорусів — російське керівництво і хоче втягнути у війну, хоче посіяти ненависть між нами”.

Від простих людей білорусі зараз дуже багато залежить. І я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать лише вам, а не комусь у кремлі“, — сказав Зеленський.

Він попередив, що Україна захищатиметься від ударів з будь-яких напрямків та з будь-якої зброї.

“Я впевнений, ми вистоємо і повернемо все своє. Але будь-яка людина, просто нормальна людина в будь-якій державі, зокрема в білорусі, може зробити свій внесок у захист життя”, — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що всі льотчики, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуск ракет Україною, відповідатимуть за свої злочини.

"Ми всіх вас знайдемо. Кожен із вас відповідатиме за ці удари. І якщо хтось думає, що уникне відповідальності, сказавши, що такий був наказ, – ви помиляєтесь. Коли ваші ракети б'ють по житлових будинках – це військові злочини. Суд – ось що на вас усіх чекає. І ви не сховаєтеся ніде – ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні в білорусі. Ніде", – підкреслив він.

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