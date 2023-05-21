Зеленский встретился с премьером Японии: обсудили усиление сил обороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Хиросиме встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Стороны обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины со стороны правительства Японии, в том числе, что касается усиления материально-технических возможностей сил обороны Украины, пишет УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Президента.
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“Благодарен Премьер-министру Японии Фумио Кишиде за приглашение принять участие в саммите G7. Сейчас – решающий момент для судьбы мира в Украине и для будущего мирового порядка, основанного на правилах. Крайне важно, что мир имеет возможность услышать голос Украины в Хиросиме”, – написал Зеленский.
Детали
Во время встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины со стороны правительства Японии, в том числе, что касается усиления материально-технических возможностей сил обороны Украины.
Украина также рассчитывает на поддержку со стороны Японии проведения глобального саммита по реализации украинской формулы мира.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы Япония и Южная Корея предоставили Украине летальное оружие, но он понимает, что «существуют законодательные и конституционные трудности».