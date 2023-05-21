Зеленський зустрівся з прем’єром Японії: обговорили посилення сил оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Хіросімі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Сторони обговорили подальші кроки щодо підтримки України з боку уряду Японії, в тому числі що стосується посилення матеріально-технічних спроможностей сил оборони України, пише УНН з посиланням на Телеграм-канал Президента.
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“Вдячний Прем’єр-міністру Японії Фуміо Кішіді за запрошення взяти участь у саміті G7. Зараз – вирішальний момент для долі миру в Україні й для майбутнього світового порядку, заснованого на правилах. Вкрай важливо, що світ має можливість почути голос України в Хіросімі”, – написав Зеленський.
Деталі
Під час зустрічі сторони обговорили подальші кроки щодо підтримки України з боку уряду Японії, в тому числі що стосується посилення матеріально-технічних спроможностей сил оборони України.
Україна також розраховує на підтримку з боку Японії проведення глобального саміту з реалізації української формули миру.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб Японія та Південна Корея надали Україні летальну зброю, але він розуміє, що «існують законодавчі та конституційні труднощі».