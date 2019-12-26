Зеленский изменил законодательство о получении документов жителями из Донбасса: подробности

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" № 371-ІХ, который Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Как отметили в Офисе Президента, этот документ регулирует вопросы оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим в зоне проведения антитеррористической операции и/или осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях или переселились из такой зоны во время проведения АТО и/или осуществления указанных мероприятий, поскольку сегодня эти вопросы не урегулированы законодательно.

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Согласно закону, гражданам, проживающим в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, удостоверяющие личность и подтверждающих гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя к уполномоченным органам, осуществляющим свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мероприятия по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Оформление таких документов гражданам, которые переселились из зоны проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по фактическому месту жительства, пребывания лица.

Для внесения сведений о месте жительства в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, гражданам, которые проживают или проживали в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, может использоваться информация из Государственного реестра избирателей.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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