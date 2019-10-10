Президент заявил, что не собирается переезжать в Марииський дворец

"Я не могу в Мариинском жить, а господин Макрон (президент Франции - ред.) живет именно в такой ситуации, а я живу в квартире. Охрана вешается. Так вот, я не могу переехать ни в одну резиденцию, ведь вы будете первыми, кто начнет меня за это (критиковать - ред.)", - добавил глава государства.

Как сообщал УНН, Зеленский готовится отдать имущество ГУД на приватизацию, кроме резиденции Президента.

Напомним, в Государственном бюджете Украины на 2020 год пока не предусмотрены средства для проведения ремонта и реставрационных работ Офиса Президента Украины и Дома с химерами.