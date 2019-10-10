Президент заявив, що не збирається переїздити в Маріїський палац
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що живе у квартирі і не збирається переїздити в Маріїнський палац. Про це він заявив під час пресмарафону, передає кореспондент УНН.
"Я ж не можу в Маріїнському жити, а пан Макрон (президент Франції - ред.) живе саме в такій ситуації, а я живу в квартирі. Охорона вішається. Так от, я не можу переїхати до жодної резиденції, бо ви ж будете першими, хто почне мене за це (критикувати – ред.)", - додав глава держави.
Як повідомляв УНН, Зеленський готується віддати майно ДУС на приватизацію, окрім резиденції Президента.
Нагадаємо, у Державному бюджеті України на 2020 рік поки не передбачено коштів для проведення ремонту та реставраційних робіт Офісу Президента України та Будинку з химерами.