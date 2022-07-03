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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Зеленский заявил о рисках оккупации Луганской области

Зеленский заявил о рисках оккупации Луганской области

Киев • УНН

 • 283739 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть риски того, что Луганская область будет вся оккупирована. Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Австралии Энтони Албанизе, передает УНН.

Цитата

«Такие риски есть, что Луганская область вся будет оккупирована, они понятны нам, но вы также должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация… Сказать окончательно сегодня, что Лисичанск находится под контролем (рф – ред.) мы не можем …» – рассказал Зеленский.

Дополнение

Генштаб сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

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