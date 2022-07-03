Зеленський заявив про ризики окупації Луганської області
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленським вважає, що є ризики того, що Луганська область буде вся окупована. Про це він сказав під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албанізе, передає УНН.
Цитата
«Такі ризики є, що Луганська область вся буде окупована, вони зрозумілі нам, але ви також повинні розуміти, що щоденно може змінюватися ситуація… Сказати остаточно сьогодні, що Лисичанськ є під контролем (рф - ред.) ми не можемо …» - розповів Зеленський.
Доповнення
Генштаб повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.
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