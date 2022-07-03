Зеленський заявив про ризики окупації Луганської області

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«Такі ризики є, що Луганська область вся буде окупована, вони зрозумілі нам, але ви також повинні розуміти, що щоденно може змінюватися ситуація… Сказати остаточно сьогодні, що Лисичанськ є під контролем (рф - ред.) ми не можемо …» - розповів Зеленський.

Доповнення

Генштаб повідомив, що після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів.

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