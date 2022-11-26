Зеленский с супругой почтил память жертв голодоморов в Украине. К церемонии присоединились премьеры Бельгии и Литвы

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская вместе с Премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо и Премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните приняли участие в церемонии памяти жертв голодоморов в Украине, передает УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Церемония прошла на территории Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Владимир и Елена Зеленские с главами иностранных делегаций прошли центральной аллеей мемориального комплекса и установили колосковые композиции с зажженными лампадками перед скульптурой «Горькая память детства».

Память жертв преступления коммунистического тоталитарного режима также почтили руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Собравшиеся почтили память жертв голодоморов в общенациональную минуту молчания, во время которой звучали удары колокола.

Владимир и Елена Зеленские вместе с иностранными гостями также посетили Национальный музей Голодомора-геноцида, где ознакомились с его экспозицией.

В частности, они осмотрели выставку «Leica, видевшая Голодомор», открытую 23 ноября.

Посетители впервые смогут увидеть оригинальный альбом с фотографиями Харькова 1933 года и фотоаппарат Leica II, на который они были сделаны. Эта камера принадлежала австрийскому инженеру Александру Винербергеру, который в 1932-1933 гг. работал в Харькове и тайно сфотографировал жертв Голодомора, а в 1934 вывез пленку в Австрию. Сделанные им фотографии являются ценными доказательствами совершения коммунистическим тоталитарным режимом преступления против украинской нации.

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Дополнение

В МИД напомнили, что 26 ноября в Украине чтят память многомиллионных жертв преступлений тоталитарного коммунистического режима – массового искусственного голода 1921-1923 годов в Украине, Голодомора 1932-1933 годов – геноцида Украинского народа и масс в Украине в 1946-1947 гг.

Украинский народ с его традициями национально-освободительных движений рассматривался кремлем как угроза существованию советской системы. Режим сталина производил голод, репрессии и массовые депортации, чтобы сломать дух украинцев, уничтожил голодной смертью не менее 3,9 млн человек.

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