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МЗС України закликало партнерів визнати Голодомор геноцидом українського народу

МЗС України закликало партнерів визнати Голодомор геноцидом українського народу

Київ • УНН

 • 858629 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. МЗС України закликало міжнародних партнерів відновити історичну справедливість та визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку росії, передає УНН.

Цитата

«Агресія росії проти України доводить, що непокаране зло та невизнані історичні помилки повертаються в наш час в гірших масштабах. Закликаємо міжнародних партнерів відновити історичну справедливість – визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом Українського народу та не допустити подальших воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду з боку росії», - йдеться заяві МЗС.

Деталі

«Сьогодні, в 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років в Україні, мета загарбницької геноцидної війни росії не відрізняється від мети геноциду 1932-1933 років – знищення української нації та її державності. Продовжуючи терористичні атаки на об’єкти критичної інфраструктури, руйнуючи історичну та культурну спадщину, здійснюючи насильницьке вивезення українських дітей на російську територію, рф веде війну проти української ідентичності», - сказано в заяві.

Зазначається, що політичні та ідеологічні наративи сталінської епохи, зокрема із насаджування образу “ворожого Заходу” та заперечення існування України як самостійної держави, сьогодні особливо активно відтворюються в тоталітарній політиці нинішньої росії.

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«Тоталітарний комуністичний режим вчиняв масові голодомори, а режим путіна веде всесвітні “голодні ігри”. Сотні мільйонів людей в Африці та Азії вже постраждали від руйнування сільськогосподарської інфраструктури та блокування експорту українських зернових з боку рф. Як і в 1932-1933 роках НКВС вилучало в українців останнє продовольство, так і у 2022 році російські окупаційні війська грабують українські елеватори та вивозять українське зерно», - зазначається в заяві.

У МЗС наголошують, що перешкоджаючи роботі Чорноморської зернової угоди, кремль використовує продовольство як зброю задля втілення своєї агресивної політики. Низка країн та регіонів опинилася на межі голоду через війну росії проти України.

Доповнення

У МЗС нагадали, що 26 листопада в Україні вшановують пам'ять багатомільйонних жертв злочинів тоталітарного комуністичного режиму – масового штучного голоду 1921-1923 років в Україні, Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу і масового штучного голоду в Україні у 1946-1947 роках.

Український народ з його традиціями національно-визвольних рухів розглядався кремлем як загроза існуванню радянської системи. Режим сталіна чинив голод, репресії та масові депортації, аби зламати дух українців, знищив голодною смертю не менше 3,9 млн осіб.

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