У Німеччині погодили важливу резолюцію щодо Голодомору – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Демократичні фракції Німеччини погодили резолюцію про визнання Голодомору геноцидом, її мають ухвалити наступного тижня. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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"Усі демократичні фракції Німеччини погодили важливу спільну резолюцію щодо Голодомору, яку мають ухвалити наступного тижня. Вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом", – написав Кулеба.
All democratic German fractions agreed on a milestone joint Holodomor resolution to be passed next week.
Decided: Bundestag sees it as a genocide.
Grateful to Germany and personally to @larsklingbeil @nouripour @christianduerr @_FriedrichMerz for honoring the Ukrainian people.
Нагадаємо
Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українського народу.
Також Верховна Рада попросила парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом.