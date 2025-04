У Німеччині погодили важливу резолюцію щодо Голодомору – Кулеба

Цитата

"Усі демократичні фракції Німеччини погодили важливу спільну резолюцію щодо Голодомору, яку мають ухвалити наступного тижня. Вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом", – написав Кулеба.

All democratic German fractions agreed on a milestone joint Holodomor resolution to be passed next week.



Decided: Bundestag sees it as a genocide.



Grateful to Germany and personally to @larsklingbeil @nouripour @christianduerr @_FriedrichMerz for honoring the Ukrainian people.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022

Нагадаємо

Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Також Верховна Рада попросила парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом.