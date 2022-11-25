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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Німеччині погодили важливу резолюцію щодо Голодомору – Кулеба

У Німеччині погодили важливу резолюцію щодо Голодомору – Кулеба

Київ • УНН

 • 841527 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Демократичні фракції Німеччини погодили резолюцію про визнання Голодомору геноцидом, її мають ухвалити наступного тижня. Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

"Усі демократичні фракції Німеччини погодили важливу спільну резолюцію щодо Голодомору, яку мають ухвалити наступного тижня. Вирішено: Бундестаг вважає це геноцидом", – написав Кулеба.

All democratic German fractions agreed on a milestone joint Holodomor resolution to be passed next week.

Decided: Bundestag sees it as a genocide.

Grateful to Germany and personally to @larsklingbeil @nouripour @christianduerr @_FriedrichMerz for honoring the Ukrainian people.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 25, 2022

Нагадаємо

Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Також Верховна Рада попросила парламенти світу визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом.

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