Зеленський з дружиною вшанував пам’ять жертв голодоморів в Україні. До церемонії долучились прем’єри Бельгії та Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо і Прем’єр-міністром Литовської Республіки Інгрідою Шимоніте взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні, передає УНН із посиланням на Офіс президента.
Деталі
Церемонія відбулася на території Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.
Володимир і Олена Зеленські з главами іноземних делегацій пройшли центральною алеєю меморіального комплексу та встановили колоскові композиції із запаленими лампадками перед скульптурою «Гірка пам’ять дитинства».
Пам’ять жертв злочину комуністичного тоталітарного режиму також ушанували керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Присутні вшанували пам'ять жертв голодоморів у загальнонаціональну хвилину мовчання, під час якої лунали удари дзвона.
Володимир та Олена Зеленські разом з іноземними гостями також відвідали Національний музей Голодомору-геноциду, де ознайомилися з його експозицією.
Зокрема, вони оглянули виставку «Leica, що бачила Голодомор», відкриту 23 листопада.
Відвідувачі вперше зможуть побачити оригінальний альбом зі світлинами Харкова 1933 року та фотоапарат Leica ІІ, на який вони були зроблені. Ця камера належала австрійському інженерові Александру Вінербергеру, який у 1932-1933 рр. працював у Харкові й таємно сфотографував жертв Голодомору, а в 1934-му вивіз плівку до Австрії. Зроблені ним світлини є надзвичайно цінними доказами скоєння комуністичним тоталітарним режимом злочину проти української нації.
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Доповнення
У МЗС нагадали, що 26 листопада в Україні вшановують пам'ять багатомільйонних жертв злочинів тоталітарного комуністичного режиму – масового штучного голоду 1921-1923 років в Україні, Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу і масового штучного голоду в Україні у 1946-1947 роках.
Український народ з його традиціями національно-визвольних рухів розглядався кремлем як загроза існуванню радянської системи. Режим сталіна чинив голод, репресії та масові депортації, аби зламати дух українців, знищив голодною смертю не менше 3,9 млн осіб.